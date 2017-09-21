Во всех школах РФ планируется ввести программу по обучению бюджетной грамотности

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Проект по формированию бюджетной грамотности среди старшеклассников планируется реализовать во всех школах России. Об этом сообщил в четверг замминистра финансов РФ Алексей Лавров на международном форуме стран БРИКС по развитию инфраструктуры, который проходит в Уфе.

"У нас есть небольшой относительно проект, но очень значимый, по формированию бюджетной грамотности. Уже разработаны учебные курсы, модули, которые вставляются в школьные программы. Они прошли апробацию примерно в десяти школах в трех субъектах РФ. В настоящее время идет работа по их включению в качестве базовых модулей обучения на постоянной основе для всех школ", - сказал замминистра.

По словам чиновника, благодаря программе у школьников появляется активный интерес к информации о налогообложении, о формировании бюджета. "Мы уверены, что в будущем, когда они станут избирателями, будут активными участниками бюджетного процесса", - добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что проект по обучению старшеклассников бюджетной грамотности реализуется в пилотном режиме в Башкирии, Алтайском и Пермском краях с 2016 года.

Международный форум стран БРИКС "Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры" проходит в Уфе 21-22 сентября. Участники - эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, а также Аргентины, Португалии, Испании - рассматривают лучшие российские и зарубежные примеры участия жителей в содержании и развитии объектов образования, культуры и досуга.