Рублевые облигации Бинбанка дорожают до 10% на Мосбирже после сообщения о санации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рублевые облигации Бинбанка на Московской бирже дорожают в цене на 0,5-10% после сообщений о финансовом оздоровлении кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), следует из данных торгов.

Наибольший рост в цене к 11:29 мск показывают облигации Бинбанка с погашением в июне 2020 года - они дорожают на 10,2%, до 98,1 руб. Бумаги с погашением в июле 2018 года подорожали на 7,3%, до 99 руб. Облигации с погашением в июне 2021 года выросли на 8,33%, до 97,5 руб. Еще 10 выпусков бумаг растут в цене на 0,5-5%.

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка. Накануне регулятор решил предоставить ему средства для поддержания ликвидности. Ранее собственник Бинбанка обратился в ЦБ РФ с просьбой о санации через Фонд консолидации банковского сектора.