В Татарстане в 2018 году намерены увеличить переработку нефти до 23 млн тонн

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Объем переработки нефти в Татарстане в 2018 году планируется довести до 23 млн тонн. Об этом сообщил в четверг президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе своего послания депутатам Государственного совета республики.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в республике планируется переработать 17 млн тонн нефти, что соответствует уровню прошлого года.

"В области нефтеперерабатывающей промышленности актуальной остается задача по доведению объемов переработки нефти в 2018 году до 23 млн тонн с глубиной до 98%", - сказал он.

Минниханов отметил, что нефтегазохимический комплекс остается основой экономики республики. "Главные вызовы сегодня - ухудшение структуры запасов, ухудшение качества ресурсной базы. Эпоха легкой нефти в стране закончилась. Добыча нефти в Татарстане становится все более наукоемким и интеллектуальным процессом", - подчеркнул он.

Ранее министр промышленности и торговли Татарстана сообщал, что в настоящее время в республике ежегодно добывается 35,5 млн тонн нефти. Нефтегазохимический комплекс в общем объеме промышленного производства Татарстана составляет 61%. Основными участниками нефтегазохимического кластера являются компания "Татнефть", включая комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ("Танеко") и предприятия шинного комплекса.