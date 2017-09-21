В Татарстане в 2018 году намерены увеличить переработку нефти до 23 млн тонн

Российский турнир по маунтинбайку "Псебай челлендж" в 2018 году пройдет под эгидой UCIСпорт 21 сентября, 12:52
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусстваКультура 21 сентября, 12:41
Веломногодневка "Пять колец Москвы" пройдет 2-6 мая 2018 годаСпорт 21 сентября, 12:38
Facebook направила $1 млн в помощь пострадавшим от землетрясения в МексикеОбщество 21 сентября, 12:34
Участок исторической мостовой воссоздали на улице Петровка в МосквеМосква 21 сентября, 12:34
Рыспаев после дисквалификации сыграет за усть-каменогорское "Торпедо" в ВХЛСпорт 21 сентября, 12:34
На перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева для туристовОбщество 21 сентября, 12:14
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке ШанцеваПолитика 21 сентября, 12:09
Европейская ассоциация болельщиков подала заявку в ФИФА на организацию фан-посольств на ЧМСпорт 21 сентября, 12:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Объем переработки нефти в Татарстане в 2018 году планируется довести до 23 млн тонн. Об этом сообщил в четверг президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе своего послания депутатам Государственного совета республики.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в республике планируется переработать 17 млн тонн нефти, что соответствует уровню прошлого года.
"В области нефтеперерабатывающей промышленности актуальной остается задача по доведению объемов переработки нефти в 2018 году до 23 млн тонн с глубиной до 98%", - сказал он.
Минниханов отметил, что нефтегазохимический комплекс остается основой экономики республики. "Главные вызовы сегодня - ухудшение структуры запасов, ухудшение качества ресурсной базы. Эпоха легкой нефти в стране закончилась. Добыча нефти в Татарстане становится все более наукоемким и интеллектуальным процессом", - подчеркнул он.
Ранее министр промышленности и торговли Татарстана сообщал, что в настоящее время в республике ежегодно добывается 35,5 млн тонн нефти. Нефтегазохимический комплекс в общем объеме промышленного производства Татарстана составляет 61%. Основными участниками нефтегазохимического кластера являются компания "Татнефть", включая комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ("Танеко") и предприятия шинного комплекса.