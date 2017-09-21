ЦБ увеличит срок для отказа от ненужной страховки до двух недель

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Банк России с 1 января 2018 года увеличит время, в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, до 14 календарных дней с пяти. Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Увеличение минимального срока, предоставляющего возможность отказаться от договора добровольного страхования, позволит не только повысить защиту прав и законных интересов страхователей, но и снизить негативные последствия от поведения недобросовестных участников рынка", - отмечает ЦБ.
Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию появилась летом 2016 года и касалась практически всех популярных видов страхования. Благодаря этому "периоду охлаждения" число жалоб в Банк России на навязывание дополнительных услуг при страховании неуклонно снижалось: по итогам июля 2017 года количество таких обращений уменьшилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.