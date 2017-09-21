S&P: решение о санации Бинбанка позволит остановить отток средств

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Решение Банка России о санации Бинбанка позволит остановить отток средств из банка, считает аналитик S&P Анастасия Турдыева. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.
"После объявления о решения ЦБ волна оттоков средств (наблюдавшаяся последние несколько недель) должна схлынуть и это позволят Бинбанку продолжить работу в обычном режиме. Такое решение оптимально для клиентов банка", - сказала она.
Банк России объявил о финансовом оздоровлении Бинбанка через фонд консолидации банковского сектора.
Решением о санации ЦБ пытается избежать паники и успокоить рынок, считает Турдыева. "Бинбанк фондируется в основном за счет средств клиентов, в которых преобладают средства физических лиц (около 530 млрд руб. на 12 сентября). Так как ЦБ не ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, страховой случай по выплатам физическим лицам не наступил", - отметила он.
В августе у Бинбанка произошел отток средств физических и юридических лиц, следует из отчетности банка по РСБУ: физические лица забрали 18,6 млрд руб. (их вклады сократились до 501 млрд руб.), юридические лица - 8,5 млрд руб. (до 121 млрд руб.), при том, что госкомпании забрали свыше 15 млрд руб. На 24,5 млрд руб. сократились и средства других банков на счетах Бинбанка - до 48,3 млрд руб. По МСФО банк заработал 656 млн руб. прибыли за первое полугодие 2017 г. против убытка 500 млн руб. годом ранее.