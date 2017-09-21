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Путин 22 сентября обсудит в Ульяновске развитие пассажирских перевозок

Экономика и бизнес
21 сентября, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Президент примет участие в заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах России

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 22 сентября, посетит Ульяновскую область. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра президент работает в Ульяновске. Состоится заседание президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах России", - сказал представитель Кремля.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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