Путин 22 сентября обсудит в Ульяновске развитие пассажирских перевозок

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 22 сентября, посетит Ульяновскую область. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра президент работает в Ульяновске. Состоится заседание президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах России", - сказал представитель Кремля.