Песков: ЦБ самостоятелен в санации банков

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Банк России полностью самостоятелен в вопросах санации банков и не согласовывает такие решения с Кремлем. "Вы знаете, что [ЦБ] - это независимый орган, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Процесс регулирования банковского сектора полностью находится в руках и в компетенции Центробанка, никаких согласований это не требует". Так представитель Кремля ответил на вопрос, согласовывает ли ЦБ свои действия с Кремлем и есть ли указание мегарегулятору в преддверии президентских выборов "спасать" крупные банки.
"Центробанк полностью контролирует ситуацию в плане обеспечения стабильности в банковском секторе, это не требует согласования с Кремлем", - добавил он. Песков напомнил также о словах президента РФ Владимира Путина, который неоднократно говорил о поддержке работы Банка России и его председателя Эльвиры Набиуллиной.