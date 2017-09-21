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"Эксперт РА" оценивает стоимость санации Бинбанка в 400-500 млрд руб.

Экономика и бизнес
21 сентября, 12:27 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Точная сумма станет известна после завершения работы временной администрации и определения объема токсичных активов, отметил младший директор по банковским рейтингам агентства Вячеслав Путиловский

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" оценивает объем средств, необходимых для санации Бинбанка, в 400-500 млрд руб. Такую оценку озвучил ТАСС младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

"Ориентировочно это суммы порядка 400-500 млрд. руб., в зависимости от решимости акционеров делиться своими небанковскими активами для спасения банка", - сказал он, отметив, что точная сумма станет известна после завершения работы временной администрации и определения объема токсичных активов.

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Наличие у акционеров доли в обновленном банке будет зависеть от размера "дыры" в балансе банка, указал Путиловский.

"Все будет зависеть от эффективности диалога между акционерами и Банком России относительно дальнейшей судьбы огромного объема небанковских активов (нефтяных, розничных, строительных, недвижимых), приобретенных с участием банковской группы БИН за последние годы", - добавил он.

При этом аналитик считает, что средства от акционеров не поступят или поступят в очень небольшом относительно "дыры" объеме. "Если бы акционеры могли/хотели спасти банк, они бы это уже сделали", - рассуждает он.

Ситуация с "Бинбанком" очень похожа на группу "Открытие", отмечает Путиловский: "Очень агрессивный рост банка, множественные сделки по скупке всевозможных активов, в том числе проблемных, финансирование бизнеса акционеров, неудачная санация крупного банка и тому подобное".

При этом Бинбанк - один из крупнейших частных универсальных банков, и его неконтролируемое банкротство могло вызвать множественные проблемы у других банков, спровоцировать эффект домино на рынке, рассуждает эксперт.

Он также отметил, что объявлен очень мягкий вариант санации: без моратория на выдачу вкладов (не разрушается пассивная база банка) и конвертации требований кредиторов в акции, отзыв лицензии также не планируется. "Для клиентов, не связанных с акционерами банка, скорее всего, ничего не поменяется", - заключил Путиловский.

Банк России в четверг объявил о финансовом оздоровлении банковской группы Бинбанка через фонд консолидации банковского сектора. В Бинбанк и Рост банк введена временная администрация. Бинбанк занимает восьмое место по объему активов в банковской системе РФ, в нем находится более 500 млрд руб. вкладов физлиц.

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