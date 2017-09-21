Переговоры Кадырова с белорусским руководством пройдут 25 сентября

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МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетит Белоруссию с визитом, во время которого обсудит вопросы углубления промышленной кооперации. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.
"25 сентября состоится визит в Белоруссию делегации Чеченской Республики РФ под руководством главы республики Рамзана Кадырова", - сказал он. По словам Мирончика, на встречах с белорусским руководством будут предметно рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия, а также ряд перспективных направлений сотрудничества.
"В частности, речь пойдет об углублении промышленной кооперации, поставках в Чеченскую Республику грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники белорусского производства, активизации сотрудничества в агропромышленном комплексе, увеличении поставок продуктов питания и сельскохозяйственной продукции", - отметил дипломат.
По его словам, также будет обсуждаться возможность привлечения белорусских специалистов к проектированию и строительству объектов в Чечне и наращивания экспорта строительных материалов.