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Российские компании готовы участвовать в строительстве газопровода в Марокко

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:35 дата обновления: 21 сентября, 14:08 UTC+3

Глава Минэнерго РФ также сообщил, что Россия готова поделиться опытом с Марокко в вопросе строительства ЛЭП

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские компании готовы участвовать в строительстве газопровода и СПГ-терминала в Марокко, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши компании заинтересованы в том, чтобы участвовать в реализации этих проектов. Мы готовы поставлять СПГ, строить газопровод, терминал", - сказал он.

Министр также сообщил, что опыт российских компаний может быть использован при строительстве в Марокко линий электропередачи. "Здесь также будет реализована масштабная программа по модернизации и строительству высоковольтных линий электропередачи, учитывая, что программа развития электроэнергетики здесь реализуется. Наш опыт может быть использован", - добавил он.

Соглашение об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Марокко было подписано 15 марта 2016 года по итогам встречи короля Марокко Мухаммеда VI с президентом РФ Владимиром Путиным. Россия и Марокко обязались "укреплять двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, в том числе в области поставок сжиженного природного газа (СПГ), создания газовой инфраструктуры, разведки углеводородов, строительства и эксплуатации средств электрогенерации, а также возобновляемых энергоресурсов".

Глава Минэнерго РФ Александр Новак находится в Рабате, где проводит рабочую встречу с министром энергетики Королевства Марокко Азизом Раббахом.

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