Минэнерго РФ: российско-саудовская межправкомиссия запланирована на 2 ноября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Межправительственная российско-саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству запланирована на 2 ноября в Саудовской Аравии, сообщил ТАСС представитель Минэнерго РФ.

Сопредседателем с российской стороны является глава Минэнерго России Александр Новак.

"2 ноября", - сказал представитель Минэнерго, отвечая на вопрос о дате проведения межправкомиссии.

Последнее заседание двусторонней комиссии состоялось 26 ноября 2015 года. Тогда стороны обсудили основные вопросы российско-саудовского торгово-экономического сотрудничества, касающиеся согласования единых подходов к развитию экономического сотрудничества между странами, включая совершенствование нормативно-правовой базы, развитие инвестиционной и финансовой составляющей, а также поддержку и сопровождение на государственном уровне совместных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности.

По итогам российско-саудовской межправкомиссии были подписаны различные документы, в частности, соглашение о строительстве в Саудовской Аравии медицинского научно-исследовательского центра и фабрики по производству биофармоцевтических препаратов, соглашение о строительстве завода по производству биопротеина строительно-инжиниринговым холдингом АО ГК "РусГазИнжиниринг", а также меморандум о взаимопонимании между АФК "Система" и Wafrat Al Tawasul о создании российско-саудовской инвестиционной компании.