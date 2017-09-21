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Минэнерго РФ: российско-саудовская межправкомиссия запланирована на 2 ноября

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:33 дата обновления: 21 сентября, 13:52 UTC+3

Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Саудовской Аравии

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Межправительственная российско-саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству запланирована на 2 ноября в Саудовской Аравии, сообщил ТАСС представитель Минэнерго РФ.

Сопредседателем с российской стороны является глава Минэнерго России Александр Новак.

"2 ноября", - сказал представитель Минэнерго, отвечая на вопрос о дате проведения межправкомиссии.

Последнее заседание двусторонней комиссии состоялось 26 ноября 2015 года. Тогда стороны обсудили основные вопросы российско-саудовского торгово-экономического сотрудничества, касающиеся согласования единых подходов к развитию экономического сотрудничества между странами, включая совершенствование нормативно-правовой базы, развитие инвестиционной и финансовой составляющей, а также поддержку и сопровождение на государственном уровне совместных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности.

По итогам российско-саудовской межправкомиссии были подписаны различные документы, в частности, соглашение о строительстве в Саудовской Аравии медицинского научно-исследовательского центра и фабрики по производству биофармоцевтических препаратов, соглашение о строительстве завода по производству биопротеина строительно-инжиниринговым холдингом АО ГК "РусГазИнжиниринг", а также меморандум о взаимопонимании между АФК "Система" и Wafrat Al Tawasul о создании российско-саудовской инвестиционной компании.

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