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Госсовет Коми разрешил передавать в залог собственность госпредприятий региона

Экономика и бизнес
21 сентября, 14:28 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Формирование залогового фонда обусловлено необходимостью привлечения инвестиций для развития государственных предприятий

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СЫКТЫВКАР, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Госсовет Коми в четверг большинством голосов принял региональный закон, позволяющий передавать в залог имущество государственных предприятий, находящихся в собственности республики, передает корреспондент ТАСС.

"Законопроектом предлагается обеспечить передачу в залог государственного имущества Республики Коми, составляющего залоговый фонд республики. Формирование залогового фонда обусловлено необходимостью привлечения инвестиций для развития государственных предприятий республики, хозяйственных обществ, в которых доля участия республики составляет 50 и более процентов", - сказал, представляя проект закона депутатам, министр имущественных и земельных отношений региона Александр Сажин.

По его словам, "принятие законопроекта позволит обеспечить привлечение дополнительных средств в целях развития этих предприятий". Сажин также отметил, что подобные залоговые фонды сформированы во многих регионах, в том числе в соседних с Коми Архангельской и Кировской областях.

Аргументы противников

Разработанный правительством региона документ вызвал опасения у некоторых депутатов. Так, по словам депутата от ЛДПР Михаила Брагина, "есть опасность "серой приватизации", госсобственность может "уйти" непонятно куда". По мнению Брагина, "необходимо согласование залога по каждому конкретному случаю с Госсоветом республики", чтобы депутаты "несли ответственность за собственность республики" вместе с властью.

Депутаты от "Единой России" Владимир Косов и Александр Макаренко напомнили, что "в республике был Инвестфонд [Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми, руководитель которого Игорь Кудинов находится под арестом в рамках расследования "дела Гайзера" и обвиняется в мошенничестве с госимуществом]".

По их мнению, "контроль за госсобственностью нужен постоянный". Макаренко в этой связи предложил включить в план работы Контрольно-счетной палаты региона регулярные проверки госпредприятий с отчетом Госсовету.

В итоге большинство депутатов одобрили законопроект: 22 проголосовали "за", один - против, трое воздержались и один не голосовал на голосовании.

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