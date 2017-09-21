Премьер-министр Финляндии отметил оживление в экономических отношениях с РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В двусторонних экономических отношениях между Россией и Финляндией заметны положительные тенденции и наблюдается оживление. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС премьер-министр Финляндии Юха Сипиля перед своим визитом в Санкт-Петербург, где он встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и примет участие в открытии 18-го Российско-финляндского культурного форума.

"Я считаю, что у России и Финляндии хорошие отношения, у нас хороший действующий диалог как на уровне президентов, так и на уровне правительства, много встреч между министрами. Кроме того, выросли экономические показатели, на 19% возросло число ночевок российских туристов в Финляндии, а также торговля в первой половине этого года - из Финляндии в Россию на 19%, а из России в Финляндию - на 60%. То есть произошло явное оживление, так что в этом смысле ситуация позитивна", - подчеркнул он.

По словам премьера, "пока еще во взаимной торговле не были достигнуты высокие показатели 2013 года, но Россия поднялась на третье место в числе финских торговых партнеров [до экономического спада последних лет она была на первом месте, но затем потеряла много позиций и даже оказывалась за пределами первой "тройки" - прим. ТАСС]". "Это, конечно, улучшение по сравнению с тем, что было ранее. В обеих странах сейчас усилился экономический рост, по этой причине выросла и двусторонняя торговля", - указал Сипиля.

Пункты сотрудничества

Сипиля отметил, что на переговорах с Медведевым в четверг он планирует обсудить "двусторонние отношения, экономическую ситуацию в них, международную ситуацию, вопросы окружающей среды, в том числе проблему полигона "Красный бор" в Ленинградской области и черного углерода (или сажи, остающейся после неполного сгорания топлива и биомассы - прим. ТАСС)", напомнив, что последнюю тему главы стран уже обсуждали этим летом.

Премьер уточнил, что сотрудничество двух стран развивается на разных уровнях и у Финляндии есть чем поделиться с Россией, в частности, по экологической проблематике. "Например, проблема полигона "Красный бор" - в этом отношении Финляндия может многое предложить", - сказал он.

"Вообще у нас ведется работа на многих уровнях. Свыше 400 финских компаний работают в России, торговля выросла, финские предприятия инвестируют в РФ - это Tikkurila, Nokian renkaat, Fortum. Вообще финские компании работают в РФ достаточно широко и даже в более тяжелые, чем прежде, времена не ушли оттуда", - добавил Сипиля.

Диалог с Западом

По мнению Сипиля, решить проблему наличия санкций и контрсанкций между Россией и Западом эффективнее всего можно только в случае реализации минских соглашений по Украине. "Выход здесь очевидный - это реализация минских соглашений. В этом плане Финляндия придерживается общей позиции ЕС и, само собой, мы надеемся, что соглашения будут выполнены и мы таким образом перейдем к нормальной ситуации [в отношения России и Запада]", - сказал он.

"Очевидно, что нужно больше диалога между ЕС и Россией и Россией и США, - продолжил премьер. - Надеюсь, что появятся новые возможности для того, как найти выход, но в настоящий момент целенаправленное продвижение по минским соглашениям является тем самым совместно согласованным путем, и всем нам поэтому нужно способствовать их реализации".