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Минфин рассчитывает запустить систему индивидуального пенсионного капитала в 2019 году

Экономика и бизнес
21 сентября, 14:27 дата обновления: 21 сентября, 14:48 UTC+3

Замминистра финансов Алексей Моисеев также отметил, что основные разногласия по концепции устранены

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин рассчитывает, что система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) заработает в 2019 году, и планирует до конца 2017 года внести в правительство законопроект, устанавливающий базовые принципы ИПК. Об этом сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы планируем обеспечить внесение законопроекта в правительство к концу текущего года. В идеале нам бы внести его и в Государственную думу. Если мы планируем в 2019 году все это начать реализовывать, чтобы к 2019 году запуститься, нам нужно 2018 год потратить на подготовку", - сказал он.

Замглавы Минфина также отметил, что основные разногласия по концепции устранены. "Дискуссии есть, но основные разногласия устранены", - сказал он.

Ранее Минфин сообщил, что в концепции ИПК механизм автоподписки (участие граждан в ИПК по умолчанию с возможностью отказаться) заменен механизмом авторегистрации (когда гражданину для участия в ИПК необходимо явно выразить свое согласие, подписав отдельный документ).

Против идеи автоматической подписки возражал Минтруд.

Разработанная ЦБ концепция ИПК предусматривает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет делать работник, для этого из его зарплаты будет отчисляться до 6%. На взносы в ИПК будут распространяться налоговые льготы.

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