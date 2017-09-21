ЦБ предлагает ввести субсидиарную ответственность владельцев банков на весь срок санации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Банк России предлагает законодательно распространить субсидиарную ответственность собственников банков на весь период финансового оздоровления, сообщил на брифинге зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Необходимо провести определенную работу с точки зрения законодательства по обеспечению эффективного возврата и взыскания активов банков и других организаций, не обязательно банковских, которые санируются (оздороваливаются) за государственный счет. Я говорю о таком институте гражданского права как субсидиарная ответственность. У нас сейчас в силу существующего законодательства субсидиарная ответственность во многом привязана к законодательству о банкротстве", - сказал он.