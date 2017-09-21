ЦБ оценил необходимость досоздания резервов группы Бинбанка в 250-350 млрд руб.

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ предварительно оценивает необходимость доформирования резервов группы Бинбанка, о санации которого регулятор объявил в четверг, в 250-350 млрд руб., сообщил на брифинге зампредседателя ЦБ Василий Поздышев.
"Оценка предварительная, окончательная будет дана временной администрацией. Пока мы оцениваем с учетом того, что не все активы группы изучены, не изучены сделки, которые банк осуществлял за последний отчетный период, за последний месяц. Мы оцениваем необходимость доформирования резервов банковской группы от 250 до 350 млрд руб.", - сказал Поздышев.
Банк России перед решением о санации предписал Бинбанку досоздать резервы, в результате этого капитал банка сократился на 30%, сообщил также зампред регулятора.
"Банку выставили предписание о доформировании резервов. В результате исполнения этого предписания капитал банка снизился более чем на 30%, что создало основания для введения временной администрации", - сказал он.
Он также сообщил, что акционеры Бинбанка оказывают содействие в оформлении активов на баланс банка, в основном это промышленные активы.
"С собственником сейчас ведутся переговоры, они начали вестись после подписания заявления (о поддержке через Фонд консолидации банковского сектора - прим.ТАСС). Наше условие - что все свободные активы, которые не обременены и не заложены, должны вернуться в банк. Список этих активов будет определяться временной администрацией", - рассказал Поздышев.
По его словам, два контролирующих лица - Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев - присутствуют на совещаниях в ЦБ и оказывают активное содействие в оформлении свободных и незаложенных активов. "В основном это промышленные активы", - добавил Поздышев.