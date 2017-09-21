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Минфин: санация Бинбанка никак не повлияет на банковский рынок

Экономика и бизнес
21 сентября, 14:25 UTC+3

При этом замминистра финансов отметил, что объем средств для помощи банку будет значительным

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Средства на санацию Бинбанка понадобятся значительные, но на банковский рынок это не повлияет. Такое мнение озвучил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Это оценит надзорный блок Банка России. <...> С учетом того, что банк значительный, средства тоже, вероятно, будут значительными", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как санация Бинбанка повлияет на банковский рынок, он сказал: "Никак".

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