Минфин: санация Бинбанка никак не повлияет на банковский рынок

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Средства на санацию Бинбанка понадобятся значительные, но на банковский рынок это не повлияет. Такое мнение озвучил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Это оценит надзорный блок Банка России. <...> С учетом того, что банк значительный, средства тоже, вероятно, будут значительными", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как санация Бинбанка повлияет на банковский рынок, он сказал: "Никак".