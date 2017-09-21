Путин посоветовал "Яндексу" задуматься об открытии офиса на Дальнем Востоке

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину в московском офисе "Яндекса" рассказали об успехах компании на рынке. Путин начал свое посещение "Яндекса" с короткой встречи с руководством компании - финансовым директором Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным. Они рассказали российскому лидеру, что в компании работают семь тысяч человек, средний возраст сотрудников - 30 лет, большинство из них - выпускники российских ведущих вузов.

Президенту показали карту России с отмеченными там городами, где у "Яндекса" есть офисы разработки: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Путин отметил, что сейчас развивается Дальневосточный федеральный округ, где есть университет, и "Яндексу" стоит подумать об открытии и там офиса.

"Понимаем, замечание принято", - сказал Шульгин. Позже он пояснил журналистам, что компания представлена во многих городах, в том числе с целью поиска талантливой молодежи.

Президенту, кроме того, рассказали о лидирующих позициях "Яндекса" среди российских компаний и в мире, а также о капитализации и обороте.

В дальнейшем он ознакомится с проектами "Яндекса", в том числе с беспилотным автомобилем.