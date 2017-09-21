Реконструкция развязок МКАД потребует еще около 90 млрд рублей

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Реконструкция развязок Московской кольцевой автодороги (МКАД) потребует еще около 90 млрд руб. сверх тех 100 млрд руб., которые были вложены властями города за последние семь лет. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
"Потребуется еще 90 млрд рублей. Прежние 100 млрд рублей [были вложены] за семь лет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корр. ТАСС. Мэрия планирует инвестировать эти 90 млрд руб. в течение ближайших 10 лет, добавил он.
В 2017 году власти Москвы планируют завершить реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей и сделать новые съезды к торговому центру "Мега Белая дача" и рынку "Садовод" на участке от улицы Верхние Поля до Бесединского моста через Москву-реку, сообщал в апреле руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Также мэрия намеревалась разгрузить в 2017 году развязки на МКАД с Варшавским и Каширским шоссе за счет трех новых тоннелей и дополнительных съездов.
Всего за последние шесть-семь лет было реконструировано 13 крупных развязок на МКАД. Вместо так называемых клеверных развязок, которые были главной причиной пробок в местах пересечения МКАД с другими магистралями, появились направленные съезды.