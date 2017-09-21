Прохоров считает ситуацию в банковском секторе следствием роста значимости госбанков

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Прохоров считает ситуацию в банковском секторе следствием объективного роста значимости преимуществ, которые есть у госбанков. "В последние пять лет произошло так называемое сжимание экономики, и преимущества государственных банков - выход к более дешевым ресурсам, возможностям, оно как раз начало сказываться", - заявил он журналистам.

"Объективные обстоятельства сложились так, что это преимущество госбанков становится критичным", - добавил Прохоров. Он также не стал прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в банковском секторе. Прохоров добавил, что ситуация с Бинбанком не должна сказаться на его бизнесе.