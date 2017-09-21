Россия первой передала заявочную книгу на проведение ЭКСПО-2025

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Российская делегация передала в четверг руководству Международного бюро выставок в Париже досье в поддержку кандидатуры Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Об этом сообщила ТАСС глава российского заявочного комитета Светлана Сагайдак.

"Только что в штаб-квартире Международного бюро выставок вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым мы передали нашу заявочную книгу, - сказала она. - Таким образом, Екатеринбург первым из четырех кандидатов представил свое досье на проведение в 2025 году Всемирной выставки".

Другими тремя кандидатами являются Париж, Баку и Осака.

В беседе с ТАСС руководители российской делегации отметили, что положено начало рассмотрению кандидатуры Екатеринбурга. "Россия еще никогда не принимала всемирную выставку, - отметил губернатор. - Но у нас уже есть опыт подготовки города к этому событию. В 2013 году мы претендовали на проведение ЭКСПО-2020, но тогда конкурс выиграл Дубай".

"Мы изучили работу, которую проделали предыдущие столицы ЭКСПО, проанализировали свой собственный опыт и можем с основанием претендовать на победу", - сказал Куйвашев.

Как сообщила Сагайдак, "в ближайшее время в Париже откроется представительство заявочного комитета, которое будет работать в тесном контакте с организаторами выставки". Она напомнила, что федеральный организационный комитет возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович. "Представляя наше досье, мы дали необходимые гарантии в том, что руководство России, власти региона и города со всем вниманием подходят к участию Екатеринбурга в этом конкурсе", - сказала глава российского заявочного комитета.

Десять миллионов гостей

Сагайдак отметила, что не может раскрывать сведения, содержащиеся в заявочной книге. "Опыт предыдущих ЭКСПО показывает, что их в среднем посещают не менее 10 млн человек. Странам, принимающим такие масштабные выставки, это дает большой экономический эффект", - продолжила она. "Такие события меняют город, помогают привлечь туристов, инвесторов, содействуют формированию положительного образа страны", - заметила Сагайдак.

По ее словам, ожидается, что в период с января по март Екатеринбург посетит экспертная комиссия, которая оценит инфраструктуру и другие возможности города. "В нашем распоряжении остается тринадцать месяцев для решения всех вопросов, - сказала Сагайдак. - В ноябре 2018 года Международное бюро выставок сделает свой выбор".

Традиция двух столетий

Традиции Всемирных выставок для демонстраций достижений в экономике и развитии технологий восходят к середине XIX столетия. Первая Экспо состоялась в Лондоне в 1851 году. Париж был ее столицей не менее шести раз. Среди тех, кто также принимал ЭКСПО, - Брюссель, Милан, Нью-Йорк, Севилья и другие.

Восемьдесят лет назад на выставке в Париже (1937 год), напоминают французские историки, особое внимание привлек павильон СССР с установленной перед ним знаменитой монументальной скульптурой "Рабочий и колхозница". Парижские газеты назвали работу Веры Мухиной "величайшим произведением скульптуры XX века".