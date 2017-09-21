Темрезов: Карачаево-Черкесия производит 11% выращиваемых в России грунтовых томатов

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия выращивает 11% томатов закрытого грунта от общего числа производимых в России. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на пресс-конференции в ТАСС.
"Если брать овощи в закрытом грунте, то 11% всех томатов закрытого грунта Российской Федерации выпускается в Карачаево-Черкесии. У нас крупнейший агрокомбинат в Европе. <…> Мы выпускаем от 45 тыс. тонн помидоров, это 37% рынка города Москвы", - сказал он.
По мнению главы республики, росту производства во многом способствовали санкции - необходимость замещать импортные товары заставила регион осваивать новые ниши и отрасли.
"Санкции нам реально помогли осваивать те ниши, которые мы, в принципе, даже не понимали, надо или не надо осваивать, это интенсивное садоводство", - сказал Темрезов, отметив, что данное направление сельского хозяйства активно развивается и в других регионах Северного Кавказа.
Глава Карачаево-Черкесии добавил, что интенсивное садоводство современного типа дает возможность производить в республике яблоки, орехи, персики и другие продукты. По его мнению, ресурсы позволяют обеспечивать население продуктами собственного производства, не прибегая к импорту.
"Мы, имея такие природные условия, должны как минимум себя прокормить и обеспечить", - отметил Темрезов.