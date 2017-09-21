Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Темрезов: Карачаево-Черкесия производит 11% выращиваемых в России грунтовых томатов

Экономика и бизнес
21 сентября, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

По мнению главы республики, росту производства во многом способствовали санкции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия выращивает 11% томатов закрытого грунта от общего числа производимых в России. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на пресс-конференции в ТАСС.

"Если брать овощи в закрытом грунте, то 11% всех томатов закрытого грунта Российской Федерации выпускается в Карачаево-Черкесии. У нас крупнейший агрокомбинат в Европе. <…> Мы выпускаем от 45 тыс. тонн помидоров, это 37% рынка города Москвы", - сказал он.

По мнению главы республики, росту производства во многом способствовали санкции - необходимость замещать импортные товары заставила регион осваивать новые ниши и отрасли.

"Санкции нам реально помогли осваивать те ниши, которые мы, в принципе, даже не понимали, надо или не надо осваивать, это интенсивное садоводство", - сказал Темрезов, отметив, что данное направление сельского хозяйства активно развивается и в других регионах Северного Кавказа.

Глава Карачаево-Черкесии добавил, что интенсивное садоводство современного типа дает возможность производить в республике яблоки, орехи, персики и другие продукты. По его мнению, ресурсы позволяют обеспечивать население продуктами собственного производства, не прибегая к импорту.

"Мы, имея такие природные условия, должны как минимум себя прокормить и обеспечить", - отметил Темрезов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Персоны
Темрезов, Рашид Бориспиевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
2
Путин в "Яндексе" пообщался с голосовым помощником "Алиса"
3
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
4
Путин прибыл в офис "Яндекса", где ознакомится с беспилотным авто и работой компании
5
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
В центре Ростова-на-Дону загорелось здание гостиницы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама