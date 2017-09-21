За два года в мурманском моногороде Мончегорске удалось на треть снизить безработицу

МУРМАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Безработица в моногороде Мончегорске Мурманской области снизилась примерно на треть менее чем за два года. Об этом сообщили ТАСС в областном комитете по труду и занятости населения.

"На конец 2015 года уровень безработных к трудоспособному населению превышал 2,8%, сейчас он снизился до 2%", - сказали в ведомстве.

Теперь этот показатель в Мончегорске ниже среднего по моногородам региона (2,3%), подчеркивают в комитете.

"В городе действует программа занятости населения, была создана комиссия по безработице, и эта работа дает хорошие результаты", - рассказал ТАСС исполняющий обязанности главы администрации города Анатолий Селезнев.

Градообразующим предприятием в 46-тысячном Мончегорске является Кольская горно-металлургическая компания (дочерняя компания "Норникеля") - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Кольской ГМК, численность работающих в компании выросла с 9,8 тыс. человек в 2015 году до 10,7 тыс. человек в текущем году (плановый показатель на 2017 год).