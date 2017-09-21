Главы "Роснефти" и АФК "Система" поучаствуют во встрече Путина с бизнесменами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Главы "Роснефти" и АФК "Система" - Игорь Сечин и Владимир Евтушенков - примут в четверг участие во встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса. Об этом говорится в материалах к встрече.

Также в мероприятии примут участие главы Альфа Банка, Газпромбанка, "Лукойла", РЖД, "Яндекса", ВЭБа, Сбербанка, "Мечела", ВТБ, НЛМК, "Северстали", "Аэрофлота", ОСК и других.

Компании "Роснефть" и "Система" находятся в состоянии судебного разбирательства по поводу взыскания 136,3 млрд руб. убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти", которая входила в состав АФК.

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция "Башнефти".

АФК "Система" подала апелляцию на решение Арбитражного суда Башкирии, постановившего взыскать с корпорации 136,3 млрд рублей по делу с "Роснефтью". Президент России Владимир Путин в сентябре сообщил, что встречался как с Сечиным, так и с Евтушенковым по поводу судебного разбирательства и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркивал, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу "Роснефти" и АФК "Система", так и на пользу российской экономике. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что Путин не может давать указаний "Роснефти" и АФК "Система" по их судебному спору, конечное решение за главами компаний.

"Роснефть" в рамках мирового соглашения готова не предъявлять новых претензий к АФК "Система" и помочь корпорации с организацией кредита для выплаты в адрес "Башнефти" 136,3 млрд рублей, говорил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.