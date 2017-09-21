МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" продолжит сотрудничество с банком "ФК Открытие". Об этом сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

"У меня и сейчас есть (счета в банке "Открытие" - прим. ТАСС). Счета мои личные, и у компании ("Лукойл" - прим. ТАСС) вся зарплатная схема работает через банк "Открытие", потому что этот банк преемник банка "Петрокоммерц", который присутствует во всех наших регионах, даже в моногородах. Поэтому мы абсолютно не сворачиваем никакие наши проекты", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос, сохранит ли "Лукойл" сотрудничество с банком "Открытие".

Он добавил, что у него состоялся разговор с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, которая заверила его в отсутствии рисков в сотрудничестве с банком "Открытие", равно как и с компанией "Росгосстрах".

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.