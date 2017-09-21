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"Лукойл" продолжит сотрудничество с банком "ФК Открытие"

Экономика и бизнес
21 сентября, 15:05 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Глава нефтяной компании Вагит Алекперов сообщил, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заверила его в отсутствии рисков в сотрудничестве с кредитной организацией

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" продолжит сотрудничество с банком "ФК Открытие". Об этом сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

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"У меня и сейчас есть (счета в банке "Открытие" - прим. ТАСС). Счета мои личные, и у компании ("Лукойл" - прим. ТАСС) вся зарплатная схема работает через банк "Открытие", потому что этот банк преемник банка "Петрокоммерц", который присутствует во всех наших регионах, даже в моногородах. Поэтому мы абсолютно не сворачиваем никакие наши проекты", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос, сохранит ли "Лукойл" сотрудничество с банком "Открытие".

Он добавил, что у него состоялся разговор с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, которая заверила его в отсутствии рисков в сотрудничестве с банком "Открытие", равно как и с компанией "Росгосстрах".

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

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Темы
Ситуация вокруг банка "Открытие"
Персоны
Алекперов, Вагит Юсуфович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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