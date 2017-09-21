Зампред ЦБ: проблемы Бинбанка не связаны с "усталостью" собственников

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Проблемы Бинбанка, в капитал которого войдет Банк России, не связаны с возможной "усталостью" собственников банка. Такое мнение высказал зампред ЦБ Василий Поздышев на брифинге с журналистами.

"Эта история совершенно не укладывается в рамки "уставших собственников". Думаю, это не вопрос уставших собственников", - сказал он.

Зампред ЦБ пояснил, что "уставший собственник" - это добросовестный владелец банка, который работает нормально и в докапитализации не нуждается, но по каким-то причинам уже не хочет заниматься этим бизнесом. "Такие истории в мировой практике есть", - отметил Поздышев.

Вместе с тем зампред ЦБ отметил, что сейчас всю ответственность за управление Бинбанком и банком "Рост" несет временная администрация и дальнейшие решения о руководстве банков будут согласовываться с Банком России.

"Если нынешние сотрудники работают нормально и хорошо, в соответствии с теми задачами, которые мы на них возлагаем, и качественно выполняют свою работу, они останутся в банке. Если есть такие сотрудники, которые действительно осознанно принимали неправильные решения, наверное, да, от этих сотрудников придется избавляться", - отметил он.

По словам Поздышева, Банк России рассматривает возможность временной покупки качественных банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). "Если бы были собственники, которые были бы готовы продать банк, но рынок был бы не готов купить такой банк в силу известных обстоятельств, тогда ФКБС будет готов рассмотреть возможность временной покупки такого банка", - сообщил он, пояснив, что речь идет о кредитных организациях, не испытывающих проблем, в том числе с капиталом.

Зампред ЦБ пояснил, что "уставший собственник" - это добросовестный владелец банка, который работает нормально и в докапитализации не нуждается, но по каким-то причинам уже не хочет заниматься этим бизнесом.

Сейчас у ФКБС два проекта по санации - банк "ФК Открытие" и Бинбанк. По предварительным оценкам ЦБ, банку "ФК Открытие" потребуется докапитализация в размере 250-400 млрд рублей, Бинбанку - 250-350 млрд рублей.