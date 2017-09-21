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Путину дали прогноз в "Яндексе", что индустриальная революция будет в 2020-е годы

Экономика и бизнес
21 сентября, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож считает, что в ближайшее время "искусственный интеллект будет везде"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект вряд ли когда-нибудь полностью заменит человеческий, но в ближайшие годы машинный разум проникнет практически во все окружающие предметы, рассказали президенту РФ Владимиру Путину сотрудники компании "Яндекс", в офис которой в четверг приехал глава государства.

Путина волновал вопрос, когда же искусственный интеллект "съест" человеческий.

"Надеюсь, что никогда", - ответил ему генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож.

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Однако, по его прогнозам, в ближайшее время "искусственный интеллект будет везде, во всем, что нас окружает, но его будет немного, и мы не будем этого замечать".

Говоря о следующей индустриальной революции, которая, по прогнозам "Яндекса", придется на 20-е годы XXI века, глава компании отметил, что Россия, безусловно, будет в числе ее центров.

"Центры следующей индустриальной революции будут в Сиэтле, Кремниевой долине, возможно, в Китае и Южной Корее, и совершенно точно - у нас, мы умеем делать в этой области все. Надеемся, что мы как страна, и как компания, будем здесь впереди", - сказал Волож в ходе экскурсии президента по офису "Яндекса".

Главе государства рассказали об образовательном проекте "Яндекса" - "Яндекс.Лицей", который предусматривает подготовку программистов в рамках школьного образования, а затем открывает возможности для обучения на уровне бакалавров и магистров.

Познакомили главу государства и с проектом "Яндекс. Здоровье". Это мобильная платформа для онлайн-консультаций с врачами. Как рассказали Путину его создатели, сервис позволяет получить совет живого врача 24 часа в сутки по любому вопросу. И могут воспользоваться и люди, имеющие проблемы со слухом или голосом.

Разработчики сервиса рассчитывают, что после обработки достаточного объема данных это приложение позволит упростить рутинную работу и самих врачей, поскольку на отдельных этапах лечения их сможет заменить искусственный интеллект.

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