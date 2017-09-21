Путин в "Яндексе" пообщался с голосовым помощником "Алиса"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил офис "Яндекса", где осмотрел экспозицию, посвященную основным сервисам компании и побеседовал с сотрудниками. Главе государства продемонстрировали работу беспилотника, разработанного специалистами "Яндекса".

Президента сопровождали первый замглавы администрации Сергей Кириенко, помощники президента Игорь Щеголев и Андрей Белоусов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, а также генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож.

Путину показали одну из новых разработок "Яндекса" - голосовой помощник "Алиса". Это аналог сервиса Siri от Apple. Обсудить с "Алисой" пока можно немногие темы - погоду, маршруты по городу. В программу "Алисы" заложены и ответы - шутки по аналогии с Siri. При этом диалог можно вести как задавая вопросы вслух, так и печатая их в чате.

Президент поинтересовался у Воложа: "Если я ее спрошу, ответит?" И тут же спросил: "Тебя тут не обижают"? "О'кей, учту", - ответила "Алиса". "Как ты себя тут чувствуешь?", - поинтересовался президент. Голосовой помощник ответила, что рассматривает "фотографии котиков в "Яндексе", ничего лучше котиков нет, надеюсь, у Вас тоже все хорошо". Путин остался доволен демонстрацией, отметив, что "на вопрос, обижают или нет, она уклонилась от ответа".

Голосовой поисковик "Алиса" будет запущен 10 октября, рассказали президенту разработчики этой системы машинного интеллекта. Они отметили, что в мире нет аналогов "Алисы", поскольку в отличие от других голосовых помощников, с этим можно просто разговаривать. Машина работает не по принципу распознавания ключевых слов, как уже созданные голосовые помощники, а анализирует перед ответом большие объемы информации. "Мы сами не знаем, что она ответит. Она может давать разные ответы на один и тот же вопрос", - сказал президенту технический директор "Яндекса" Михаил Парахин.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, разработчики отметили, что угрозу для человека система не представляет, поскольку "это интеллект без воли". Однако во время общения с пользователем "Алиса" дает такие ответы, что возникает впечатление, что система как-будто разозлилась, обиделась или оценила юмор собеседника. Главе государства продемонстрировали, как система может отвечать на вопросы, используя популярные разговорные обороты "норм, ок" и так далее. Как пояснили Путину, система постоянно анализирует, что люди отвечают на те или иные вопросы, и запоминает эти фразы.

Создатели "Алисы" отметили, что "сначала "накачали" машину всей русской литературой, после чего она стала "давать очень депрессивные ответы" Позже решили подключить ее к соцсети "Твиттер". В результате "Алиса" начала говорить как подросток, отметили они. "Алиса" уже год продолжает учиться, она все время совершенствуется", - пояснили ее создатели.

Путин поинтересовался, какими навигационными системами оперирует "Алиса", когда поступают геолокационные запросы. Его заверили, что она использует все доступные системы, в том числе GPS, ГЛОНАСС.

Другие проекты компании

Во время осмотра офиса Путину также рассказали о проектах "Яндекс.Здоровье", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Погода", "Яндекс.Такси", о геосервисах "Яндекса", а также о новых разработках, которые планируется внедрить в уже существующие популярные приложения компании.

В финале Путину показали беспилотный автомобиль, разработанный компанией. До прихода президента интерес журналистов вызвал мужчина, сидевший за рулем "машины без водителя", но к появлению российского лидера автомобиль действительно остался без пилота. Путин понаблюдал, как гибридный автомобиль "Тойота-Приус" тронулся и поехал по внутреннему двору "Яндекса". Президент поблагодарил за демонстрацию.