Марина Новикова из "Металлоинвеста" займется управлением персоналом в "Почте России"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Марина Новикова, ранее бывшая заместителем гендиректора "Металлоинвеста", с 21 сентября назначена руководителем блока по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям "Почты России", говорится в сообщении организации.
Как отмечается в пресс-релизе, Виктория Лобанова, занимавшая эту должность, приняла решение покинуть компанию.
Ранее 7 июля в "Почте России" сменился гендиректор. Им стал бывший замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов, который сменил на этом посту Дмитрия Страшнова.