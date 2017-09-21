Марина Новикова из "Металлоинвеста" займется управлением персоналом в "Почте России"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Марина Новикова, ранее бывшая заместителем гендиректора "Металлоинвеста", с 21 сентября назначена руководителем блока по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям "Почты России", говорится в сообщении организации.

Как отмечается в пресс-релизе, Виктория Лобанова, занимавшая эту должность, приняла решение покинуть компанию.

Ранее 7 июля в "Почте России" сменился гендиректор. Им стал бывший замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов, который сменил на этом посту Дмитрия Страшнова.