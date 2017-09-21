Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай предложил Росатому рабочий вариант площадки для строительства новой АЭС

Экономика и бизнес
21 сентября, 15:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, сентября. /ТАСС

Пекин пока не сделал официального заявления, поэтому глава госкорпорации Алексей Лихачев не стал конкретизировать, где будет находиться площадка

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Китай представил госкорпорации "Росатом" рабочий вариант предложения по площадке для строительства новой АЭС российского дизайна. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Площадка называется китайской стороной, в рабочем порядке получили (предложение по размещению площадки для новой АЭС в КНР - прим. ТАСС)", - сказал Лихачев.

Он отметил, что Китай пока не сделал официального заявления по площадке новой АЭС. В этой связи глава госкорпорации не стал конкретизировать, какое предложение было получено по площадке, и где она будет находиться.

Глава Росатома в рамках 61-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене говорил журналистам, что до конца 2017 года Росатом и Китай подпишут документы, определяющие площадку под новую АЭС в Китае.

Росатом в настоящее время строит в Китае Тяньваньскую АЭС. Сейчас завершается строительство третьего и четвертого блоков с реакторами ВВЭР-1000. В августе была произведена загрузка топлива в реактор третьего блока станции. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока N3 Тяньваньской АЭС запланировано на февраль 2018 года энергопуск блока - на октябрь 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лихачев, Алексей Евгеньевич
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернета
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
6
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама