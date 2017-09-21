Китай предложил Росатому рабочий вариант площадки для строительства новой АЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Китай представил госкорпорации "Росатом" рабочий вариант предложения по площадке для строительства новой АЭС российского дизайна. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Площадка называется китайской стороной, в рабочем порядке получили (предложение по размещению площадки для новой АЭС в КНР - прим. ТАСС)", - сказал Лихачев.

Он отметил, что Китай пока не сделал официального заявления по площадке новой АЭС. В этой связи глава госкорпорации не стал конкретизировать, какое предложение было получено по площадке, и где она будет находиться.

Глава Росатома в рамках 61-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене говорил журналистам, что до конца 2017 года Росатом и Китай подпишут документы, определяющие площадку под новую АЭС в Китае.

Росатом в настоящее время строит в Китае Тяньваньскую АЭС. Сейчас завершается строительство третьего и четвертого блоков с реакторами ВВЭР-1000. В августе была произведена загрузка топлива в реактор третьего блока станции. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока N3 Тяньваньской АЭС запланировано на февраль 2018 года энергопуск блока - на октябрь 2017 года.