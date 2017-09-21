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"Черкизово" заявляет, что оплатило налоги и пени

Экономика и бизнес
21 сентября, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В компании сообщили, что разногласия с фискальными органами технические

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Группа "Черкизово" оплатила начисленные налоги и пени на выплаченные дивиденды за все периоды и выполнила свои обязательства перед бюджетом РФ в полном объеме, а разногласия с фискальными органами - технические. Об этом говорится в сообщении компании.

"В настоящий момент между фискальными органами и руководством компании возникли технические разногласия из- за изменившейся практики в применении налоговых ставок при выплате дивидендов. "Черкизово" незамедлительно оплатила начисленные налоги и пени на выплаченные дивиденды за все периоды", - отмечается в заявлении.

По информации компании, в данный момент руководство взаимодействует с фискальными и проверяющими органами, предоставляя им необходимые документы и всю информацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Черкизово" заподозрили в занижении налоговой ставки и выводе в офшорную зону примерно 300 млн рублей. По данным РБК, было установлено, что руководство холдинга организовали незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов своему кипрскому владельцу - технической транзитной компании с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15 до 5%.

Группа "Черкизово" - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов, входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.

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