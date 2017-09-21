Путин назвал важным сохранить рост экономики РФ в условиях внешних ограничений

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на важность сохранения позитивных тенденций в экономике РФ при угрозе присутствия и ужесточения внешних ограничений. Об этом он заявил в ходе встречи с деловыми кругами и объединениями РФ.
"Важно сохранить вот эти положительные тенденции [в экономике], я, собственно говоря, хотел на эту тему с вами поговорить, имея ввиду, кстати говоря, сохраняющиеся внешние ограничения, даже угрозу их расширения. Мне бы хотелось услышать ваше мнение на этот счет, ваши оценки и предложения", - обратился Путин к участникам встречи.
Ранее президент заявил о росте экономики России, отметив, что это создает фундамент для будущего развития страны. "Если в первом квартале ВВП увеличился на полпроцента, то во втором квартале темпы роста экономик составили уже 2,5%, а инвестиции выросли на 6,3%, - заявил он на встрече с представителями российских деловых кругов. - Это стало максимальным значением со второго квартала 2012 года. Это, конечно, хороший фундамент для будущего развития".
Путин добавил, что инфляция в стране находится на исторически низком уровне - менее 4%. Промышленное производство выросло почти на 2%.
"Несмотря на известные ограничения, в том числе внешние, экономика России стабилизируется, - констатировал российский лидер. - Совершенно очевидно уже, она вышла из рецессии, набирает обороты".