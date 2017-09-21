Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин назвал важным сохранить рост экономики РФ в условиях внешних ограничений

Экономика и бизнес
21 сентября, 15:57 дата обновления: 21 сентября, 16:06 UTC+3

Президент также отметил, что экономика страны вышла из рецессии и набирает обороты

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на важность сохранения позитивных тенденций в экономике РФ при угрозе присутствия и ужесточения внешних ограничений. Об этом он заявил в ходе встречи с деловыми кругами и объединениями РФ.

Смотрите также

Путин отметил подъем в российско-финляндском гуманитарном сотрудничестве

Путин: экономика РФ вышла из кризиса

Путин: "интернет вещей" изменит промышленность и сделает экономику независимой

"Важно сохранить вот эти положительные тенденции [в экономике], я, собственно говоря, хотел на эту тему с вами поговорить, имея ввиду, кстати говоря, сохраняющиеся внешние ограничения, даже угрозу их расширения. Мне бы хотелось услышать ваше мнение на этот счет, ваши оценки и предложения", - обратился Путин к участникам встречи.

Ранее президент заявил о росте экономики России, отметив, что это создает фундамент для будущего развития страны. "Если в первом квартале ВВП увеличился на полпроцента, то во втором квартале темпы роста экономик составили уже 2,5%, а инвестиции выросли на 6,3%, - заявил он на встрече с представителями российских деловых кругов. - Это стало максимальным значением со второго квартала 2012 года. Это, конечно, хороший фундамент для будущего развития".

Путин добавил, что инфляция в стране находится на исторически низком уровне - менее 4%. Промышленное производство выросло почти на 2%.

"Несмотря на известные ограничения, в том числе внешние, экономика России стабилизируется, - констатировал российский лидер. - Совершенно очевидно уже, она вышла из рецессии, набирает обороты".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернета
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
6
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама