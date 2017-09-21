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Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"

Экономика и бизнес
21 сентября, 15:58 дата обновления: 21 сентября, 16:20 UTC+3

Премьер-министр России также отметил, что американская администрация и Конгресс пытаются продвинуть своих поставщиков и заместить Российскую Федерацию на рынке

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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2".

"Самой прагматичной является позиция Соединенных Штатов Америки, которые хотят похоронить этот проект ["Северный поток - 2"] при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая недвусмысленное воздействие на Европейский Союз", - заявил председатель правительства РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Юха Сипиля.

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"Причем, прагматизм здесь самого высокого уровня, потому что просто американская администрация, тем более Конгресс, который такие решения принимает, пытается продвинуть своих поставщиков и заместить Российскую Федерацию на этом рынке", - подчеркнул российский премьер

"Но решение, конечно, принимают наши коллеги из Европейского Союза, Европейской комиссии и отдельные правительства стран", - обратил внимание глава правительства.

Позиция ЕС по проекту "Северный поток - 2" является неприемлемой с точки зрения равенства отношения ко всем инвесторам, заявил Медведев.

"Что касается позиции Еврокомиссии, эта позиция только формулируется, но она, наверное, не является столь прагматичной, как позиция Финляндии. Она заключается в том, чтобы действительно предложить РФ подписать отдельное соглашение по Nord Stream - 2. На наш взгляд это неприемлемо с точки зрения равенства отношения ко всем инвесторам, поскольку подобные проекты реализовывались вне всяких соглашений на основании двусторонних договоренностей", - сказал Медведев на пресс-конференции. Он отметил, что переговоры с Еврокомиссией продолжаются.

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По словам главы правительства РФ, Финляндия занимает в отношении проекта "Северный поток - 2" "конструктивную позицию".

Медведев считает, что Финляндия занимает очень конструктивную позицию в отношении проекта "Северный поток - 2", не политизируя его.

"Наши партнеры из Финляндской республики занимают очень конструктивную позицию по поводу проекта "Северный поток - 2". Конструктивизм этой позиции заключается в том, что к этому проекту отношение как к нормальному коммерческому проекту", - сказал председатель правительства РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Юха Сипиля. Он добавил, что Финляндия особое внимание уделяет соблюдению экологических принципов.

"Это ровно то, что нужно для того, чтобы такой проект мог состояться. Не политизация самого проекта, самой идеи, а отношение к ней, как к коммерческому проекту, то есть бизнес-проекту", - подчеркнул Медведев.

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Персоны
Сипиля, Юха Медведев, Дмитрий Анатольевич
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