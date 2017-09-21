Минфин надеется на возврат ОФЗ, выделенных на докапитализацию Бинбанка

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ рассчитывает на возврат облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 8,8 млрд руб., выделенных на докапитализацию Бинбанка, заявил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Нам надо этот вопрос проработать, но, скажем так, мы не расстались с этой надеждой", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Любое вхождение в инструменты капитала предполагает соответствующий риск, добавил Моисеев: "Когда закон был принят в конце 2014 года, все понимали, что такие риски существуют, обязательства как таковые не пропали, инструмент как таковой есть. Правительство делало вклад в АСВ, поэтому там это будет опосредовано влиять на бюджет. Мы сейчас будем разбираться как. Само по себе списание капитала не меняет взаимоотношений между АСВ и бюджетом".
В разгар финансового кризиса в РФ правительство в январе 2015 года решило выделить банкам 1 трлн руб. помощи через внесения в капитал ОФЗ. Бинбанк в рамках этой помощи получил 8,8 млрд руб. Помощь банку "Открытие" была в разы выше - 65 млрд руб.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что ожидает списания полученных "Открытием" ОФЗ.