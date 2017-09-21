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Минфин надеется на возврат ОФЗ, выделенных на докапитализацию Бинбанка

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:19 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

На эти цели были выпущены облигации на сумму 8,8 млрд руб.

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ рассчитывает на возврат облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 8,8 млрд руб., выделенных на докапитализацию Бинбанка, заявил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

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"Нам надо этот вопрос проработать, но, скажем так, мы не расстались с этой надеждой", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Любое вхождение в инструменты капитала предполагает соответствующий риск, добавил Моисеев: "Когда закон был принят в конце 2014 года, все понимали, что такие риски существуют, обязательства как таковые не пропали, инструмент как таковой есть. Правительство делало вклад в АСВ, поэтому там это будет опосредовано влиять на бюджет. Мы сейчас будем разбираться как. Само по себе списание капитала не меняет взаимоотношений между АСВ и бюджетом".

В разгар финансового кризиса в РФ правительство в январе 2015 года решило выделить банкам 1 трлн руб. помощи через внесения в капитал ОФЗ. Бинбанк в рамках этой помощи получил 8,8 млрд руб. Помощь банку "Открытие" была в разы выше - 65 млрд руб.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что ожидает списания полученных "Открытием" ОФЗ.

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