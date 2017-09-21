Возможности развития и регулирование алкогольного сектора обсудят 22 сентября в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители власти и участники алкогольного рынка обсудят возможности развития и регулирование алкогольного сектора в России на форуме "Алкогольный рынок: от запретов к развитию", который пройдет в Москве 22 сентября.

На панельных сессиях будут рассмотрены вопросы легализации онлайн-торговли алкоголем в России, проблемы нелегального рынка, система ЕГАИС, а также регулирование рынка алкогольной продукции, его влияние на экономику страны. Всего в форуме примут участие более 150 человек.

Форум откроет пленарное заседание "Регулирование рынка алкогольной продукции: на пути к развитию", во время которого будут рассмотрены влияние алкогольной индустрии на экономику страны, механизмы регулирования и культура потребления.

В обсуждении вопросов алкогольного сектора примут участие заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, председатель Союза российских пивоваров Андрей Губка, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, глава Союза потребителей России Павел Шелищ, а также представители производителей алкогольной продукции.