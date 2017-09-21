Возможности развития и регулирование алкогольного сектора обсудят 22 сентября в Москве

Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьерыСпорт 21 сентября, 17:25
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрываПроисшествия 21 сентября, 17:06
Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с ИраномМеждународная панорама 21 сентября, 17:02
Зеленодольский судозавод 23 сентября спустит на воду судно для заказчика из ОАЭТранспорт 21 сентября, 17:01
Битва за Бундестаг: какая коалиция возглавит Германию по итогам выборовМеждународная панорама 21 сентября, 17:01
Росси допущен до участия в Гран-при Арагона спустя три недели после перелома ногиСпорт 21 сентября, 17:01
Родители школьников Москвы смогут получать информацию о снижении успеваемости на телефонОбщество 21 сентября, 17:00
На Абалкинских чтениях обсудили изменения индустриального ландшафта под влиянием санкцийНовости партнеров 21 сентября, 16:58
Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 16:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители власти и участники алкогольного рынка обсудят возможности развития и регулирование алкогольного сектора в России на форуме "Алкогольный рынок: от запретов к развитию", который пройдет в Москве 22 сентября.
На панельных сессиях будут рассмотрены вопросы легализации онлайн-торговли алкоголем в России, проблемы нелегального рынка, система ЕГАИС, а также регулирование рынка алкогольной продукции, его влияние на экономику страны. Всего в форуме примут участие более 150 человек.
Форум откроет пленарное заседание "Регулирование рынка алкогольной продукции: на пути к развитию", во время которого будут рассмотрены влияние алкогольной индустрии на экономику страны, механизмы регулирования и культура потребления.
В обсуждении вопросов алкогольного сектора примут участие заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, председатель Союза российских пивоваров Андрей Губка, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, глава Союза потребителей России Павел Шелищ, а также представители производителей алкогольной продукции.