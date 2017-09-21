Медведев: товарооборот между РФ и Финляндией вырос за семь месяцев почти наполовину

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Финляндией перестал сокращаться, за первые семь месяцев текущего года он вырос почти на половину. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии.
"В последнее время они стали [торгово-экономические отношения] улучшаться в том плане, что снижение объемов взаимной торговли, которое наблюдалось в 2015 и в 2016 годах, прекратилось. Более того, за семь месяцев текущего года объем торгового сотрудничества, товарооборот увеличился почти на половину", - сказал Медведев.
Как отметил Медведев, в сфере торгово-экономического сотрудничества Россия сейчас занимает третье место среди торговых партнеров Финляндии. "Есть, к чему стремиться", - добавил премьер-министр РФ.
Он сообщил, что в ходе переговоров обсуждались крупные двусторонние инвестиционные проекты. "Говорили и о строительстве в Финляндии с российским участием и по российскому проекту атомной электростанции, говорили мы и о "Северном потоке-2", строительство которого должно начаться в первом квартале следующего года. Говорили о целом ряде других инвестиций, которые были сделаны в последнее время", - сказал Медведев.
"Мы отметили в этом плане большое значение российско- финской межправкомиссии, которая снова приступила к работе", - отметил глава российского правительства.