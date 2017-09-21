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Донецкий суд не разрешил "Нафтогазу" обанкротить завод "Росатома" в Краматорске

Экономика и бизнес
21 сентября, 16:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, сентября. /ТАСС

Задолженность компании "Энергомашспецсталь" составляет около $6,6 млн

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Донецкой области отказался по иску компании "Нафтогаз Украины" открыть дело о банкротстве объединения "Энергомашспецсталь" (Краматорск, Донецкая область), которое входит в машиностроительный дивизион российского госконцерна "Росатом". Об этом говорится в решении суда от 7 сентября.

"Иск был подан 3 августа от лица дочерней компании "Нафтогаза" - "Газ Украины". Хозяйственный суд Донецкой области отказал НАК "Нафтогаз Украины" открыть дело о банкротстве ПАО "Энергомашспецсталь", - сообщило украинское издание "Экономическая правда".

22 апреля 2015 года Хозяйственный суд Запорожской области решил взыскать с "Энергомашспецстали" в пользу "Газ Украины" 7,9 млн гривен основного долга, 1,57 млн гривен пени, 1,17 млн гривен (3% годовых), 2,1 млн гривен инфляционных потерь, а также 72,9 тыс. гривен судебного сбора. 10 мая 2016 года этот же суд продлил срок по уплате задолженности на полтора года.

В материалах суда указано, что по состоянию на 7 сентября 2017 года "Энергомашспецсталь" частично уплатил задолженность в общей сумме 6 млн гривен. Таким образом, по состоянию на 7 сентября остаток непогашенной задолженности по указанному судебному решению за минусом пени составляет 386,288 тыс. гривен (около $15 млн). Суд считает, что основания для возбуждения дела о банкротстве отсутствуют.

По состоянию на 19 сентября "Энергомашспецсталь" являлся четвертым по счету крупнейшим должником за газ "Нафтогаза" среди промышленных потребителей, его долг составлял 173,637 млн гривен ($6,6 млн).

"Энергомашспецсталь" специализируется на производстве специальных литых и кованых заготовок для тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, металлургической, цементной, горнодобывающей и других отраслей промышленности. В конце декабря 2010 года компания "Атомэнергомаш", входящая в состав компании "Атомэнергопром" (Атомный энергопромышленный комплекс, Россия), приобрела более 50% компании EMSS Holdings Limited (Кипр), владеющей 92,68% акций "Энергомашспецстали".

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