Британская компания построит на "Архызе" две гостиницы

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международная сеть отелей "Интерконтиненталь" начинает работу в Карачаево-Черкесии: на территории горнолыжного курорта "Архыз" британская компания построит две гостиницы. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава республики Рашид Темрезов.
"Интерконтиненталь" построит две гостиницы, на 207 номеров - это очень хороший показатель", - сказал он, отметив, что количество мест размещения превышает 500.
Темрезов добавил, что соглашение о реализации проекта уже подписано. На данный момент - это первый и единственный проект международной сети в республике.
Глава региона отметил, что приходит "Интерконтиненталь" в регион - это показатель успешного развития курорта.
Как пояснили ТАСС в министерстве экономического развития региона, объем инвестиций компании "Интерконтиненталь" составляет 1,2 млрд рублей. Площадь, на которой будут созданы объекты, превышает 12 тыс. кв. метров.