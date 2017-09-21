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Китайская Angel Yeast перенесла открытие завода дрожжей под Липецком на весну 2018 года

Экономика и бизнес
21 сентября, 16:56 UTC+3 ТАСС ТАСС 21, сентября. /ТАСС

Причина переноса - оформление недостающих документов

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ТАСС, 21 сентября. /ТАСС/. Китайская компания Angel Yeast перенесла на весну 2018 года открытие своего первого в России завода по производству дрожжей с инвестициями 5,7 млрд рублей в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Данков" в Данковском районе Липецкой области. Об этом в четверг рассказал ТАСС начальник отдела инвестиций администрации Данковского района Валерий Горских.

"Открытие завода китайской Angel Yeast Co., Ltd должно было состояться в ОЭЗ "Данков" 10 октября, но компания приняла решение о переносе открытия на весну 2018 года. Причина переноса - в необходимости оформить недостающие документы", - сказал Горских.

По его словам, компания Angel Yeast Co., Ltd уже вложила более 5,7 млрд рублей в свой первый завод в России, в перспективе на участке 30 гектаров она намерена запустить еще два цеха - цех по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и цех удобрений для теплиц, которые будут перерабатывать более 95% отходов от производства дрожжей.

О компании

Angel Yeast Co., Ltd - крупнейшая в мире компания по производству дрожжей, основана в Китае в 1986 году, выпускает в год 25 тыс. тонн высокоактивных сухих дрожжей для хлебопечения, спиртных напитков, пищевых добавок, животноводческих хозяйств, оздоровительно-лечебных препаратов. В состав компании входит 10 заводов и более 30 представительств в разных городах Китая, поставляет продукцию в 20 стран Европы, Африки, Азии.

ОЭЗ "Данков"

Особая экономическая зона промышленного типа регионального уровня "Данков" создана в Данковском районе Липецкой области в 2008 году на площади 355 гектаров для выполнения задач по импортозамещению и поддержке производства отечественной продукции. В нее входят семь предприятий с заявленными более 20 млрд рублей инвестиций и созданием 700 рабочих мест.

Крупнейшие из предприятий в ОЭЗ - готовящийся к открытию завод сухих дрожжей ООО "Ангел Ист Рус" с инвестициями 5,7 млрд рублей, ООО "Данковская сахарная компания" и ООО "Альфа-ЭкоПлит" по производству плит из соломы, заявившие инвестиции по 1,2 млрд рублей, а также ООО "ИстАгро Дон" с планом построить завод по переработке топинамбура за 1,2 млрд рублей.

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