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Производители минеральной воды Карачаево-Черкесии лидируют в России по объему продаж

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Объемы производства минеральной воды в регионе увеличиваются каждый год

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Производители минеральной воды Карачаево-Черкесии являются первыми в России по суммарному объему производства и продаж. О этом сообщил ТАСС глава республики Рашид Темрезов.

"Производители Карачаево-Черкесии первые в Российской Федерации по объемам продаж. Если взять такие компании как "Меркурий", "Архыз" и "Аквалайн", то в совокупности они больше производят и продают, чем "Бонаква" и "Акваминерале", - сказал он.

Глава Карачаево-Черкесии отметил, что производство минеральной воды является одним из главных направлений развития республики. "Это важное для нас направление. Он большие налогоплательщики, большое количество людей работает там и в их сети по всей стране. Это и реклама - это уже наш бренд, бренд республики", - пояснил он.

Темрезов отметил, что объемы производства минеральной воды в Карачаево-Черкесии увеличиваются каждый год. По его словам, на это влияет не только модернизация производства, но и увеличивающийся спрос со стороны потребителей.

"С каждым годом потребление и культура потребления питьевой минеральной воды растет. Уже мало кого найдешь, чтобы воду из-под крана пил, - все стараются бутилированную воду покупать", - сказал глава Карачаево-Черкесии.

Как пояснили ТАСС в министерстве экономического развития региона, в 2009 году объем произведенной минеральной воды в республике превышал 730 млн полулитров. В 2015 году этот показатель составил 1,05 млрд, а по итогам 2016 году уже 1,125 млрд полулитров.

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