Суд объявил перерыв до 27 сентября для уточнения суммы иска "дочки" "Лукойла" к Сбербанку

АСТРАХАНЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Астраханский арбитражный суд начал в четверг рассматривать по существу иск компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" (100% дочернее предприятие ПАО "Лукойл") о взыскании 507,4 млн рублей по банковской гарантии со Сбербанка. В деле объявлен перерыв до 27 сентября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд объявляет перерыв до 27 сентября по ходатайству истца для уточнения суммы иска", - сказал судья Денис Блажнов.

Как пояснил в суде официальный представитель "Лукойла", в деле появились новые обстоятельства. "Были некоторые погашения, нужно их уточнить и проверить все платежи (поступившие от ответчика - прим. ТАСС) <...> Да, возможно уменьшение исковых требований", - сказал представитель истца.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены судостроительный завод "Красные баррикады" (Астраханская область), его временный управляющий и гендиректор этой верфи Александр Ильичев (бенефициар). Они в суд не явились. Астраханский судозавод, как сообщалось ранее, получил под гарантии Сбербанка финансирование от истца на строительство объектов обустройства для месторождения им. Филановского на Каспии и не исполнил свои обязательства.

В середине марта 2017 года астраханский арбитраж удовлетворил подобный иск и постановил взыскать со Сбербанка 539,9 млн рублей по банковской гарантии. Также 5 июля суд частично удовлетворил еще два иска на общую сумму 475 млн рублей (истец просил взыскать по двум искам 640,2 млн рублей). Кроме того, 16 января был удовлетворен иск "Лукойл-Нижневолжскнефти" к судозаводу "Красные баррикады" о взыскании 612,857 млн рублей по договору займа.

Судозавод "Красные баррикады" - одна из крупнейших верфей Астраханской области, специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих установок. В отношении завода введена процедура банкротства - наблюдение. Заседание суда по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 31 октября.