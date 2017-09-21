Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд объявил перерыв до 27 сентября для уточнения суммы иска "дочки" "Лукойла" к Сбербанку

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:12 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Официальный представитель нефтяной компании допустил уменьшение исковых требований

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Астраханский арбитражный суд начал в четверг рассматривать по существу иск компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" (100% дочернее предприятие ПАО "Лукойл") о взыскании 507,4 млн рублей по банковской гарантии со Сбербанка. В деле объявлен перерыв до 27 сентября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд объявляет перерыв до 27 сентября по ходатайству истца для уточнения суммы иска", - сказал судья Денис Блажнов.

Как пояснил в суде официальный представитель "Лукойла", в деле появились новые обстоятельства. "Были некоторые погашения, нужно их уточнить и проверить все платежи (поступившие от ответчика - прим. ТАСС) <...> Да, возможно уменьшение исковых требований", - сказал представитель истца.

Смотрите также

Сбербанк подал встречный иск к "Лукойлу" на 507,4 млн рублей

Суд постановил взыскать более 612 млн руб. с астраханской верфи по иску "Лукойла"

Суд привлек бенефициара астраханской верфи к рассмотрению иска "Лукойла" к Сбербанку

Суд постановил взыскать более 500 млн рублей со Сбербанка по иску "Лукойла"

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены судостроительный завод "Красные баррикады" (Астраханская область), его временный управляющий и гендиректор этой верфи Александр Ильичев (бенефициар). Они в суд не явились. Астраханский судозавод, как сообщалось ранее, получил под гарантии Сбербанка финансирование от истца на строительство объектов обустройства для месторождения им. Филановского на Каспии и не исполнил свои обязательства.

В середине марта 2017 года астраханский арбитраж удовлетворил подобный иск и постановил взыскать со Сбербанка 539,9 млн рублей по банковской гарантии. Также 5 июля суд частично удовлетворил еще два иска на общую сумму 475 млн рублей (истец просил взыскать по двум искам 640,2 млн рублей). Кроме того, 16 января был удовлетворен иск "Лукойл-Нижневолжскнефти" к судозаводу "Красные баррикады" о взыскании 612,857 млн рублей по договору займа.

Судозавод "Красные баррикады" - одна из крупнейших верфей Астраханской области, специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих установок. В отношении завода введена процедура банкротства - наблюдение. Заседание суда по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 31 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернета
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
6
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама