Кредитная программа "6,5%" будет закрыта до 2019 года

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с Банком России планирует до 1 января 2019 года свернуть программу льготного кредитования субъектов МСП "Шесть с половиной". Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора корпорации Максим Любомудров в ходе бизнес-форума "Взгляд в будущее", посвященного вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Он напомнил, что в рамках программы кредитные организации получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования малого и среднего бизнеса. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита. Конечная ставка составляет 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.

Эта программа являлась специнструментом ЦБ и была призвана смягчить последствия экономического кризиса для небольших российских компаний. Анализ эффективности показал, что данную программу уже можно сворачивать, сказал Любомудров.

"Сейчас у нас увеличен лимит по данной программе (6,5%) до 175 млрд рублей. До конца 2018 года мы имеем возможность работать по ней и в течение года выдавать новые кредиты за счет погашений от предпринимателей по данной программе. Но с 1 января 2019 года новых выдач не будет. Нам важно за это время (за 2018 год - ред.) запустить вместе с правительством новые программы, которые бы реализовывали аналогичные принципы, как у программы 6,5%, и были еще более дешевыми для предпринимателей", - отметил Любомудров.

Он отметил, что надеется на создание новых и более дешевых кредитных продуктов для малого и среднего отечественного бизнеса уже с января 2018 года.

Что придет на смену

Любомудров заверил, что вместо программы "6,5%" появятся более дешевые аналоги, где конечная ставка для предпринимателей должна будет составить действительно 6,5%.

"Фактически мы говорим о продолжение принципов программы "6,5%", но уже в более дешевом варианте, где итоговая ставка для заемщиков будет составлять как раз эти самые 6,5%. Сейчас этот вопрос обсуждается. Кроме того, может быть расширен список приоритетных сфер для льготного кредитования. Речь идет о начале 2018 года", - подчеркнул он.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов говорил, что программа льготных кредитов для МСП "6,5%" "будет не нарисованной, а реальной ставкой для заемщиков". По его словам, сейчас это решение прорабатывается между Министерством экономического развития РФ и корпорацией МСП.

Вехи истории 6,5%

Изначально программа "6,5%" являлась совместным продуктом Корпорации МСП, Минэкономразвития РФ и Банка России и была запущена в конце 2015 года для льготного кредитования предпринимателей.

Программа рассчитана на реальный сектор экономики - строительство, высокотехнологичный сектор, сфера переработки отходов и так далее.

В феврале 2017 года были опасения, что программу полностью закроют. Но Корпорация МСП сместила акцент работы кредитной программы в сторону опорных региональных банков, которые кредитуют малый и средний бизнес. Ранее ее в основном реализовывали крупные системообразующие банки страны - Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.

В начале марта 2017 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил о том, что программа "6,5%" будет продолжена и правительство может выделить на нее средства из своих источников, несмотря на ее изначально антикризисный характер.

Мотиватор для МСБ

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что программа "6,5%" является отличным мотиватором для малого и среднего бизнеса и ее, безусловно, надо продолжать.

"Продолжать ее [программу] стоит. Тем более, такую задачу поставил первый зампред правительства Игорь Шувалов. И, если мы говорим о 6,5%, то пускай это будет конечная ставка для бизнеса", - выразил свою точку зрения Катырин.

Бизнес-форум "Взгляд в будущее" проходит в Казани 21-22 сентября. Организатором форума выступает Министерство экономики республики Татарстан. Порядка 4,4 тыс. участников планируют принять участие в работе форума. Предприниматели со всей России обсудят вопросы развития бизнеса в условиях новой экономики.