В аэропорту Симферополя завершен монтаж кровли нового терминала

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили монтаж кровли нового терминала в аэропорту Симферополя, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.
"Кровля здания нового терминала аэропорта "Симферополь" готова на 100%", - приводятся в сообщении слова гендиректора аэропорта Евгения Плаксина.
По его словам, общая площадь кровли - более 30 тыс. кв. м, она будет оборудована 14 зенитными фонарями и двумя панорамными окнами площадью более 3,3 тыс. кв. м.
Благодаря техническим решениям кровля спроектирована и смонтирована таким образом, что скопление на ее поверхности ливневых и талых вод исключено, заверил гендиректор.
Новый пассажирский терминал площадью 78 тыс. кв. м строит в Симферополе компания "Международный аэропорт Симферополь". Генподрядчиком выступает компания из Крыма "Альфа Констракшн". Ранее сообщалось, что терминал будет сдан в апреле 2018 года.
Предполагается, что пассажиропоток в новом терминале составит сначала 6,5 млн человек в год (сейчас - чуть более 5 млн. человек), а впоследствии будет увеличен до 10 млн человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик - 3,65 тыс. пассажиров в час.
Инвестиции в проект оцениваются в 32 млрд рублей, 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - за счет кредитов работающих в Крыму банков.
В новом терминале предполагается установить 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов. Большинство лифтов проектируются как элемент безбарьерной среды, обеспечивающей потребности посетителей, которые испытывают затруднения при самостоятельном перемещении: пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушениями здоровья, людей старшего возраста.