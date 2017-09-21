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В аэропорту Симферополя завершен монтаж кровли нового терминала

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:54 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 21, сентября. /ТАСС

Общая площадь кровли - более 30 тыс. кв. м

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили монтаж кровли нового терминала в аэропорту Симферополя, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

"Кровля здания нового терминала аэропорта "Симферополь" готова на 100%", - приводятся в сообщении слова гендиректора аэропорта Евгения Плаксина.

По его словам, общая площадь кровли - более 30 тыс. кв. м, она будет оборудована 14 зенитными фонарями и двумя панорамными окнами площадью более 3,3 тыс. кв. м.

Благодаря техническим решениям кровля спроектирована и смонтирована таким образом, что скопление на ее поверхности ливневых и талых вод исключено, заверил гендиректор.

Новый терминал аэропорта

Новый пассажирский терминал площадью 78 тыс. кв. м строит в Симферополе компания "Международный аэропорт Симферополь". Генподрядчиком выступает компания из Крыма "Альфа Констракшн". Ранее сообщалось, что терминал будет сдан в апреле 2018 года.

Предполагается, что пассажиропоток в новом терминале составит сначала 6,5 млн человек в год (сейчас - чуть более 5 млн. человек), а впоследствии будет увеличен до 10 млн человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик - 3,65 тыс. пассажиров в час.

Инвестиции в проект оцениваются в 32 млрд рублей, 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - за счет кредитов работающих в Крыму банков.

В новом терминале предполагается установить 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов. Большинство лифтов проектируются как элемент безбарьерной среды, обеспечивающей потребности посетителей, которые испытывают затруднения при самостоятельном перемещении: пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушениями здоровья, людей старшего возраста.

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