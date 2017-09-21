КЧР предложит семь проектов для включения в программу развития СКФО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия предложит на включение в государственную программу "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года семь проектов в четырех сферах экономики региона. Об этом сообщил ТАСС глава республики Рашид Темрезов.

"У нас отобрано семь проектов. Назову сферы: это трикотажное производство, это бизнес по производству и реализации питьевой воды, по строительным материалам и тепличные хозяйства. Мы выбрали те направления, которые у нас уже работают не первый год", - сказал он.

Глава региона пояснил, что среди проектов есть и создание новых производств, и модернизация уже существующих. Совокупная стоимость всех семи проектов превышает 6,5 млрд рублей, а их реализация позволит создать в регионе более 1,8 тыс. новых рабочих мест.

"Что касается проектов, которые уже получили меры господдержки (после включения в госпрограмму развития СКФО в прошлом году - прим. ТАСС), самое главное, что результат - он не бумаге, они уже реализуются, быстро и по современным технологиям", - сказал он.

В 2017 году в рамках госпрограммы в КЧР были поддержаны три проекта в сфере АПК и туризма на сумму около 3,5 млрд рублей, предусматривающие расширение и модернизацию туристско-рекреационного комплекса "Домбай" за счет строительства канатной дороги и гостиницы, закладку садов интенсивного типа и строительство агропромышленного парка.