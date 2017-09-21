Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов: ситуация с "Открытием" и Бинбанком не обсуждалась на встрече Путина с бизнесом

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:40 UTC+3

Встреча прошла в четверг в Кремле

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ситуация с банком "ФК Открытие" и Бинбанком на встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнес-сообщества не обсуждалась, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нет", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече ситуация вокруг указанных банков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Бинбанка Ситуация вокруг банка "Открытие"
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп на встрече с Порошенко заявил, что видит прогресс на Украине
2
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
3
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
4
Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут от России на "Оскар"
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
7
Эмин Агаларов и Григорий Лепс 10 октября откроют в Москве ресторан "Рюмка водки"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама