Силуанов: ситуация с "Открытием" и Бинбанком не обсуждалась на встрече Путина с бизнесом

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ситуация с банком "ФК Открытие" и Бинбанком на встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнес-сообщества не обсуждалась, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нет", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече ситуация вокруг указанных банков.