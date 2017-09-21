Банки смогут получить компенсацию по кредитам для малого, среднего бизнеса в 3,5% с 2018 г

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Российские банки, которые станут партнерами новой программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) Корпорации МСП, итоговая ставка по которой составит 6,5%, смогут получить субсидию в размере 3,5% с 2018 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора корпорации Максим Любомудров в ходе бизнес-форума "Взгляд в будущее", посвященного вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что с 2018 года ставка 6,5% для бизнеса "будет не нарисованной, а реальной ставкой для заемщиков". Изначально банки кредитовались у ЦБ РФ под 6,5%, а предпринимателям выдавали деньги под 9,6% (средний бизнес) или под 10,6% (малый бизнес).

"Сейчас обсуждается новая программа (с итоговой ставкой для бизнеса в 6,5% - прим. ред.), которая будет реализована Министерством экономического развития, возможно, вместе с Корпорацией МСП. Но банки, которые будут выдавать эти кредиты, получат субсидию. Пока мы обсуждаем (компенсацию - прим. ред.) 3,5%. Это пока одна из версий", - рассказал Любомудров.

По его словам, при текущих рыночных условиях банкам невыгодно кредитовать малый и средний бизнес по ставке 6,5%, поэтому разницу необходимо компенсировать.

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 8,5% годовых, после того, как на заседании совета директоров регулятора 15 сентября она была снижена с 9%. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 27 октября.

Бизнес-форум "Взгляд в будущее" проходит в Казани 21-22 сентября. Организатором форума выступает Министерство экономики республики Татарстан. Порядка 4,4 тыс. участников планируют принять участие в работе форума за два дня. Предприниматели со всей России обсудят вопросы развития бизнеса в условиях новой экономики и какие вызовы нынешним моделям бросают современные технологии.