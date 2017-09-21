Минфин: евробонды РФ с погашением в 2018 году не обменивались из-за срока погашения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Суверенные евробонды РФ с погашением в 2018 году не обменивали из-за скорого срока погашения, у них единственный владелец, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У 2018 года (евробондов с погашением в 2018 году - прим. ТАСС) был единственный владелец, он решил не менять эти облигации, поскольку срок погашения у них скоро. Поэтому мы обменяли 2030 год (евробонды с погашением в 2030 году - прим. ТАСС). В принципе, это позитивно скажется на экономии по расходам на обслуживание долга, начиная со следующего года", - сказал Силуанов.

В среду Минфин завершил обмен суверенных евробондов РФ почти на $4 млрд. О начале обмена было объявлено 13 сентября: владельцы евробондов с погашением в 2018 и 2030 годах могли предъявить их к выкупу и получить взамен евробонды с погашением в 2027 и 2047 годах. В результате Минфин удовлетворил только заявки инвесторов, державших бумаги с погашением в 2030 году. Что касается заявок на выкуп бумаг с погашением в 2018 году, они не было удовлетворены "в связи с несоответствием цен", пояснял Минфин.