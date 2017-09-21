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"Опора России": Набиуллина выступила против легализации криптовалют

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Такое заявление глава ЦБ сделала на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Тема криптовалют была поднята на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила против их легализации в РФ, сообщил журналистам глава "Опоры России" Александр Калинин, участвовавший во встрече.

"Было еще предложение криптовалюту узаконить. Но Эльвира Сахипзадовна сказала, что Центробанк против, потому что это фактически утрата государством контроля над денежными потоками из-за рубежа", - сказал Калинин.

По словам Калинина, конфликт "Роснефти" и АФК "Система" на встрече не обсуждался.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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