"Опора России": Набиуллина выступила против легализации криптовалют

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Тема криптовалют была поднята на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила против их легализации в РФ, сообщил журналистам глава "Опоры России" Александр Калинин, участвовавший во встрече.
"Было еще предложение криптовалюту узаконить. Но Эльвира Сахипзадовна сказала, что Центробанк против, потому что это фактически утрата государством контроля над денежными потоками из-за рубежа", - сказал Калинин.
По словам Калинина, конфликт "Роснефти" и АФК "Система" на встрече не обсуждался.