Вологодские аграрии получат 2 млрд руб. господдержки

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз России поддержит инициативы правительства Вологодской области по развитию АПК. В 2017 году агропромышленный комплекс региона получит 2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, сообщил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в ходе рабочей встречи с губернатором области Олегом Кувшинниковым, сообщила в четверг пресс-служба руководителя региона.

"Минсельхоз России готов и дальше поддерживать инициативы регионального руководства, направленные на развитие АПК Вологодской области. В текущем году АПК региона получит порядка 1 млрд рублей господдержки из федерального бюджета и столько же из регионального", - процитировала пресс-служба министра.

Ткачев пояснил, что Вологодская область демонстрирует рост сельскохозяйственного производства и обладает хорошим потенциалом для дальнейшего развития сельского хозяйства.

Глава Минсельхоза также сообщил, что ведомство одобрило включение в реестр 47 заемщиков из Вологодской области, подавших заявки на получение льготных кредитов на общую сумму 2 млрд рублей, в том числе краткосрочных кредитов на 1 млрд и инвестиционных кредитов - на 1 млрд рублей.

Как отметил Кувшинников, с 2012 года в области уделяется большое внимание развитию сельского хозяйства. Ежегодно объем инвестиций на поддержку аграриев превышает 2 млрд рублей, благодаря этому индекс сельхозпроизводства в регионе выше среднероссийского. В 2012 году по этому показателю область находилась на 53 месте в стране, то в 2016 - уже на 24 позиции.

В прошлом году зафиксирован и рекордный объем производства молока - почти 500 тыс. тонн.

Вологодские аграрии полностью покрывают потребности населения региона в молоке и молокопродуктах, яйце и картофеле. Производство молока превышает емкость внутреннего рынка в 1,6 раза, яйца - в 1,3 раза, картофеля - почти в 2 раза. Молочная продукция поставляется в Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую области и другие регионы России.