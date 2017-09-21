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Калининградская область присоединилась к апробации регионального экспортного стандарта

Экономика и бизнес
21 сентября, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В числе регионов, принимающих участие в апробации, Владимирская, Рязанская, Свердловская, Новосибирская области, Республика Удмуртия и Хабаровский край

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Калининградская область вошла в число субъектов, внедряющих региональный экспортный стандарт, который позволит стимулировать экспортную деятельность компаний и формировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта. Соответствующее соглашение было подписано в четверг в Москве избранным губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и генеральным директором "Российского экспортного центра" Петром Фрадковым, передает корреспондент ТАСС.

"Региональный экспортный стандарт - это такая наша инициатива, которую подхватили несколько регионов, она добровольная, но, как мне кажется, важная с точки зрения развития этого направления в каждом отдельно взятом регионе", - сказал Фрадков.

По его словам, для развития экспорта в регионах работа ведется по двум направлениям.

"Первое направление - это создание инфраструктуры, ориентированной на поддержку экспорта в регионе, я имею в виду, на поддержку экспортно ориентированных компаний, а главное - взращивание новых компаний-экспортеров, в том числе из числа малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Фрадков отметил, что стандарт предполагает создание центров поддержки экспорта, соответствующих структур при руководстве региона, совета - всех необходимых атрибутов. "Второй блок этого стандарта - планирование со стороны региональных структур по объемам - это такие внутренние KPI, которые регион сам для себя устанавливает, чтобы отслеживать продвижение", - сказал он.

По словам Фрадкова, участие в апробации стандарта на своей территории принимают порядка 20 регионов, в числе которых, помимо Калининградской области, Владимирская, Рязанская, Свердловская, Новосибирская области, Республика Удмуртия, Хабаровский край.

Антон Алиханов напомнил о том, что в регионе не так давно был открыт филиал РЭЦ.

"Наши компании … узнавали об открытии филиала из СМИ и приходили за различными формами поддержки, в том числе и финансовыми формами поддержки", - сказал он.

Спрос от янтарной отрасли

Алиханов также сообщил, что в регионе со стороны производителей янтаря и изделий из них есть спрос на компенсацию затрат на проведение выставок за границей.

"У янтарщиков есть такой вопрос - на компенсацию затрат на выставки, … поэтому будем в этом направлении сотрудничать. Очень хороший инструментарий в части зарубежной сертификации - у нас тоже уже несколько компаний интересуются этим механизмом", - сказал он.

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Персоны
Алиханов, Антон Андреевич
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